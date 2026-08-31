Центробанки Европы возмущены финансовой политикой США

Недавний саммит глав европейских центробанков и их американских коллег прошел во взаимных обвинениях. Европейцы выразили возмущение тем, что Вашингтон меняет правила игры в глобальной финансовой системе, пишет Reuters.

Главным раздражителем стала непредсказуемая политика президента США Дональда Трампа и недавние интервенции минфина США на валютном рынке. Особый резонанс вызвала продажа американским ведомством евро в обмен на иену. В Вашингтоне это назвали технической ребалансировкой, однако в Европе такой шаг восприняли как враждебный акт, к тому же совершенный без предварительных консультаций.

Попытки представителей ФРС смягчить позицию ЕС не дали результата. Основной страх европейцев состоит в том, что политическое давление на ФРС может привести к непредсказуемым последствиям. Тревожат и планы минфина США по выкупу долгосрочных облигаций: многие эксперты видят в этом скрытую попытку манипулировать стоимостью заимствований, что выходит за рамки стандартных полномочий ведомства.

В ЕС опасаются, что администрация Трампа может использовать свои сомнительные механизмы в качестве рычага давления на Европу. А финансовое положение США шаткое: госдолг страны превысил рекордные 40 трлн долларов и представляет огромную угрозу, в один голос говорят все эксперты.