Жителям Екатеринбурга будет оказана помощь после атаки беспилотников

31 августа украинские беспилотники нанесли удар по жилому дому в Екатеринбурге. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога.

Как сообщил полпред в своем канале, в результате атаки оказались повреждены квартиры. Жога заверил, что всем жителям будет оказана необходимая помощь.

"Также в Свердловской области предотвращена атака на склад торговой компании: обломки БПЛА упали рядом со зданием", - уточнил Жога и отметил, что ситуация находится под контролем всех ответственных служб.

Утром 31 августа в Свердловской области был объявлен режим беспилотной опасности. Как сообщал губернатор Денис Паслер, сегодня регион столкнулся с очередной вражеской атакой с воздуха, есть попадания беспилотников и обломков в жилые дома и логистический центр.