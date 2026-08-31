Киргизия и Китай скрепили вечную дружбу

Киргизский лидер и председатель КНР поставили подписи под документом о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. По словам Садыра Жапарова, связи двух стран перешли в "золотой период" развития.

Жапаров отметил, что приезд китайского руководителя в Киргизию станет исторической вехой в отношениях двух государств. Китай он охарактеризовал как ключевого торгового и инвестиционного партнера. Киргизия, заверил президент, продолжит работу над совместными проектами в рамках "Одного пояса - одного пути".

"Подписываемый сегодня Договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве закладывает надежную основу для дальнейшего высококачественного развития всеобъемлющего стратегического партнерства", - отметил Жапаров, сообщает "Интерфакс".

26-й саммит ШОС стартовал в Бишкеке 30 августа. Встречу приурочили к 25-летию организации. Форум объединил глав государств и правительств десяти стран - участниц ШОС, руководителей 15 стран со статусом партнеров по диалогу и лидеров других государств, направление которым оформили организаторы. Участники планируют подписать в киргизской столице свыше 20 документов.