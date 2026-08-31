Военных будут ежегодно проверять на наркотики

Минобороны планирует ужесточить контроль за военнослужащими и кандидатами на должности, связанные с гостайной, управлением вооружением и опасными объектами. Соответствующие проекты приказов обнародованы ведомством.

Будет введено обязательное ежегодное тестирование на наркотики для военных и курсантов, а для контрактников — на этапе отбора. Положительный результат станет основанием для отстранения от службы или прекращения отбора. Также вступает в силу закон, позволяющий проводить экспресс-освидетельствование на опьянение (алкогольное, наркотическое, токсическое) силами военной автоинспекции с видеофиксацией или понятыми, причем отказ приравниватся к грубому дисциплинарному проступку.

Минобороны намерено получить право запрашивать исчерпывающие сведения о кандидатах, военных и их близких родственниках у любых госорганов и организаций. Проверка охватит финансы (доходы, счета, долги, банкротство, иностранные источники средств), здоровье (учет в психоневрологических и наркологических диспансерах, наличие ВИЧ, гепатитов, туберкулеза), правовой статус (судимости, уголовное преследование, статус иноагента, участие в политических объединениях), личные данные (сведения о недвижимости, авто, ИП, образовании и семейном положении).

В Госдуме считают, что эти меры снизят злоупотребления и повысят дисциплину — основу боеспособности армии.