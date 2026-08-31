Обрушение горной породы произошло на руднике в Хабаровском крае, есть погибший

Обрушение горной породы произошло на руднике в Хабаровском крае. Один человек погиб, двое пострадали, сообщает ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, в районе имени Полины Осипенко проводились работы по ликвидации последствий обрушения породы на руднике. Двое пострадавших доставлены в медпункт предприятия. Им была оказана первая медицинская помощь, один из них транспортирован в больницу в Комсомольск-на-Амуре.

Тело третьего работника обнаружено, проводятся работы по извлечению из-под завала, добавили в МЧС.