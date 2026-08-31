Глава Екатеринбурга Алексей Орлов обсудил с педагогами планы по развитию города

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в августовском педагогическом совещании в Верх-Исетском районе. Встреча прошла на площадке Екатеринбургского музея изобразительных искусств, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Градоначальник отметил, что Верх-Исетский район, отметивший в этом году 100-летний юбилей, имеет богатую историю.

"Будучи по рождению сугубо индустриальным, сегодня Верх-Исетский район превратился в значимый деловой, торговый, образовательный, культурный и спортивный центр, в место проведения знаковых общероссийских и международных мероприятий", – сказал Алексей Орлов.

Благодаря программе "Формирование комфортной городской среды" за последние три года в Верх-Исетском районе обновлены общественные пространства – среди них новый сквер на пересечении улиц Черепанова и Готвальда, а также территория около железнодорожной площадки "ВИЗ". В прошлом году берег Верх-Исетского пруда украсила уникальная многофункциональная зона "Территория ветра". В рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" отремонтированы и ключевые улицы района.

Активно ведется жилищное строительство в разных микрорайонах. В прошлом году сдано более 107 тысяч квадратных метров жилья. Реализован важный проект модернизации трамвайного кольца "Волгоградская" – рядом с ним расположены больницы, крупный жилой сектор и образовательные учреждения. После капитального ремонта открылись поликлиники в Детской городской клинической больнице № 11 и в Центральной городской больнице № 2.

Большое внимание уделяется развитию образовательной и спортивной инфраструктуры. В районе работают 21 школа, 52 детских сада и 3 учреждения дополнительного образования. За последние пять лет отремонтированы школа № 63 и детский сад № 373. После реконструкции открыто второе здание детского сада № 115, построено новое здание школы № 41. В детском саду № 348 после капремонта заработал бассейн, что позволило организовать занятия для детей района, начиная с самого рождения.

1 сентября после капитального ремонта распахнет свои двери школа № 69. В ходе обновления особое внимание уделили инклюзивной среде – это даст новые возможности детям с особенностями здоровья. В дальнейшем школа будет предназначена для обучения 1-4 классов. Кроме того, завершено проектирование нового здания гимназии № 116.

Значимым событием прошлого года стало открытие спортивного квартала "Архангел Михаил", где работают Академия практической стрельбы, фитнес-клуб с зоной единоборств, летние корты для падела, скейт-парк и многое другое. Активно обновляются спортивные площадки по проекту "Спорт в каждый двор". "Екатеринбург Арена" стала одной из площадок масштабной Спартакиады народов России. Благодаря реновации, проведенной к чемпионату мира по футболу (2018 год), стадион вновь подтвердил статус одной из главных спортивных арен страны.

"Постоянно преображаясь, Верх-Исетский район вместе с тем сохраняет свой неповторимый облик – и в этом его уникальность. Во многих сферах 100-летний именинник не раз доказывал звание "самого-самого". Уверен, что совместными усилиями мы продолжим развивать Верх-Исетский район как комфортную территорию для жизни, учебы и профессионального роста", – подчеркнул Алексей Орлов.