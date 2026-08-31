Мерц анонсировал ответ Германии на инцидент с дроном в Лейпциге

ФРГ согласует с НАТО и Евросоюзом ответ на инцидент с дроном в аэропорту Лейпцига, заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц.

По его словам, реакция последует от Берлина, однако партнеры будут заранее проинформированы.

"В правительстве Германии достигнуто широкое согласие относительно того, как именно мы ответим. В ближайшие дни мы заявим об этом совершенно четко", - сказал Мерц в интервью телеканалу ARD. Так он ответил на вопрос об инциденте в Лейпциге и якобы причастности к нему России.

5 августа в аэропорту Лейпцига/Галле был найден дрон со взрывчаткой на стоянке украинских транспортных самолетов. Несмотря на то, что никаких доказательств причастности РФ к данному инциденту нет, правительство Германии начали изучать возможность введения санкций против Русского дома в Берлине, сообщал журнал Der Spiegel.

Служба внешней разведки РФ (СВР) сообщила, что правоохранители ФРГ прорабатывают различные версии инцидента с дроном в аэропорту Лейпцига, в том числе украинский след.