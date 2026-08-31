Военные США предупредили главу Пентагона: дальнейшая война с Ираном добром не кончится

Высшее военное руководство США предупредило министра войны Пита Хегсетта, что продолжение крупномасштабных военных действий против Ирана крайне нецелесообразно и подрывает обороноспособность США в других регионах.

Согласно секретной "Книге приказов министра обороны" от 14 августа, командующие силами в Европе, Азии и Латинской Америке выразили несогласие с продлением сроков пребывания войск на Ближнем Востоке до 2027 года, пишет The Washington Post.

Военные отмечают, что длительный конфликт истощил ресурсы: ВМС вынуждены мобилизовать все силы, при этом лишь четверть эсминцев готова к развертыванию. Переброска кораблей, авиации и систем ПВО на Ближний Восток ослабила защиту других регионов, включая территорию самих США, и снизила возможности сдерживания Китая. Кроме того, США и так ослаблены из-за беспрецедентного ущерба, который нанес его базам в регионе Иран.

Администрация президента Дональда Трампа настаивает на сохранении возможности военных действий, хотя военные лидеры, включая главу Объединенного комитета начальников штабов Дэна Кейна, ранее предупреждали о нехватке боеприпасов и поддержки союзников для затяжной кампании. Пентагон официально не комментирует эти сообщения, но источники издания подтверждают: генералы и адмиралы стали более откровенны, указывая на неважное состояние армии из-за затянувшегося и малопонятного конфликта.