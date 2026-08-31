В Южной Корее обновлено правительство

Президент Южной Кореи Ли Джэ Мён сменил шестерых министров правительства страны.

Ли Хён Ир стал новым министром финансов. Вице-министр земельных ресурсов Хон Джи Сон назначен новым министром земельных ресурсов; депутат от правящей Демократической партии (ДП) Ким Сын Вон — министром юстиции; депутат от оппозиционной партии базового дохода Ён Хе Ин — министром по вопросам гендерного равенства; депутат Ли Со Ён — министром по делам малого и среднего бизнеса.

Ли Вон Джу, высокопоставленный сотрудник министерства охраны окружающей среды, был назначен помощником президента по реализации инициативы "мегапроект". Эта должность будет учреждена впервые, пишет Yonhap.