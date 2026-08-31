ТМК внедрила технологию нанесения нового вида покрытия на трубы большого диаметра

Трубная металлургическая компания (ТМК) внедрила новую технологию для нанесения атмосферостойкого покрытия на трубы большого диаметра. В первую партию, произведенную в цехе "Высота 239" филиала ТМК Трубопроводные решения, вошло около 500 тонн труб диаметром 820 мм.

Как сообщает пресс-служба ТМК, атмосферостойкое покрытие обеспечивает защиту труб от температурных колебаний, ультрафиолета, длительного воздействия влаги и некоторых агрессивных веществ. Процесс включает распыление первого антикоррозионного слоя в виде порошка на подогретую до более чем 200 градусов по Цельсию трубу, последующее гелеобразование, нанесение второго защитного слоя и интенсивное охлаждение с использованием воды, подаваемой под определённым углом с заданной силой и температурой.

Для выполнения заказа линия участка антикоррозионного покрытия в цехе "Высота 239" была модернизирована: добавлен узел для нанесения второго слоя и изменена компоновка специальных распылительных пистолетов.