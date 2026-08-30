МИД РФ выразил солидарность с Нигером после атак на государственные объекты в Ниамее

МИД России выступил с заявлением в связи с ситуацией в Нигере, где 29 августа антиправительственные силы атаковали государственные объекты в столице страны Ниамее, передает корреспондент Накануне.RU со ссылкой на сообщение российского внешнеполитического ведомства.

В Москве выразили солидарность с народом Нигера и отметили, что нападения были отбиты национальными войсками при содействии военнослужащих Африканского корпуса Минобороны России. Ситуация находится под контролем законных властей во главе с президентом Абдурахманом Чиани.

Российская сторона заявила о намерении продолжать поддерживать нигерских партнеров в борьбе с экстремистами, в том числе подстрекаемыми бывшими европейскими метрополиями. В МИД также пожелали Нигеру и всей Конфедерации государств Сахеля, в которую он входит, дальнейшего укрепления суверенитета и мирного развития.