Три жителя Липецка заболели лихорадкой Западного Нила

Три жителя Липецка заболели лихорадкой Западного Нила, двое из них находятся в областной инфекционной больнице, еще одна пациентка - в областной клинической больнице, сообщают РИА Новости.

По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, в регионе зарегистрировано три случая заболевания лихорадкой Западного Нила у жителей Липецка. Все больные отмечают укусы комаров.

Эпидрасследование позволяет предположить формирование местных очагов лихорадки, связанное с наличием инфицированных источников (птиц) и переносчиков (комаров), отметили в Роспотребнадзоре.

"В областной инфекционной больнице остаются два пациента с лихорадкой Западного Нила... Одного заболевшего перевели из реанимации в отделение", - сообщает минздрав.

Еще одну женщину, которая была в тяжелом состоянии в реанимации, по данным минздрава, перевели в областную клиническую больницу на долечивание и реабилитацию.

Лихорадка Западного Нила - инфекционная болезнь, природные очаги которой расположены в более чем 90 странах Африки, Америки, Европы и Азии. Симптомы могут включать высокую температуру, головную боль, мышечные боли и сыпь.

Переносчиками вируса являются преимущественно комары, но не исключена передача клещами.