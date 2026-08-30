Ресурсы углеводородов Дальнего Востока по объемам сопоставимы с крупнейшими нефтегазоносными провинциями мира

Ресурсы углеводородов Дальнего Востока по объемам сопоставимы с крупнейшими нефтегазоносными провинциями мира, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Роснедр Олег Казанов в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Объемы ресурсов углеводородов Дальнего Востока сопоставимы с крупнейшими провинциями мира", - сказал он.

Крупнейшей нефтегазоносной провинцией в мире является бассейн Персидского залива. Также к крупным относятся Западно-Сибирская, Мексиканская, Пермская и Венесуэльская нефтегазоносные провинции.

Казанов отметил, что Дальний Восток часто называют "серым пятном" с точки зрения геологии, но это не совсем верно: здесь открыто более 7800 месторождений разных полезных ископаемых.

При этом большая часть территории действительно изучена хуже, чем в Западной Сибири. Главные причины - удаленность, отсутствие инфраструктуры, сложный климат и рельеф, а также исторически сложившийся приоритет инвестиций в Западную Сибирь, объяснил руководитель Роснедр.

Оценить объем неизведанных залежей в точных цифрах невозможно по определению - ведь речь идет о том, что пока неизвестно, подчеркнул он.

"Однако ежегодные открытия новых месторождений различных видов твердых полезных ископаемых в регионе, в том числе с применением новых методов прогнозирования, позволяют рассматривать территорию Дальнего Востока весьма перспективной для развития минерально-сырьевой базы страны", - заключил Казанов.

Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке.