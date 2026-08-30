Медведь напал на пенсионерку в Кемеровской области

В Новокузнецке сотрудник полиции застрелил медведя, напавшего на пенсионерку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Инцидент произошёл вблизи садоводческого некоммерческого товарищества. В дежурную часть поступил сигнал о том, что на 68-летнюю жительницу Новокузнецка напал дикий зверь. Женщина была госпитализирована с травмами руки.

На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Участковый уполномоченный обнаружил медведя в 200 метрах от СНТ. Животное представляло угрозу для жизни и здоровья людей, поэтому полицейский, руководствуясь законом "О полиции", применил табельное оружие и обезвредил хищника.