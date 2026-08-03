Путин сообщил, что для него является победой

Президент России Владимир Путин пообщался в Красноярске со школьниками – финалистами конкурса "Большая перемена". Он сообщил, что для него является победой.

"Победа – когда ты преодолеваешь сам себя. Это самая большая победа", - сказал Путин во время общения, кадры привела пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что что 300 финалистов "Большой перемены" будут путешествовать по стране.

"И это, по сути дела, продолжение этого конкурсного испытания. Потому что вас ждут встречи с интересными людьми, интересные семинары, знакомство практически со всей территорией страны: от Владивостока до западных рубежей. Это очень здорово", - сказал Путин.