Игорь Бабушкин проинспектировал ход работ по обновлению набережной в Нариманове

В Нариманове стартовало масштабное обновление городской набережной. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Напомним, проект стал победителем Всероссийского конкурса лучших инициатив по благоустройству общественных территорий, который реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и Народной программы партии «Единая Россия».

"Работы пройдут в несколько этапов, а их результатом станет новое место для прогулок и отдыха. Подрядчик уже завершил подготовительный этап: расчистил территорию, установил бордюры для будущих прогулочных аллей и подготовил основание для спортивной площадки. Строительство идет в хорошем темпе", - отметил Игорь Бабушкин.

Следующий этап работ — укладка тротуарной плитки. Завершить первый этап благоустройства планируется к ноябрю.