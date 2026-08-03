В Иркутской области пропал самолёт Cessna 182

В Иркутской области пропал с радаров самолёт Cessna 182. В назначенное время борт не вышел на связь и не вернулся в место вылета.

Самолёт изучал лесопожарную обстановку в Бодайбинском районе. На борту находились летчик-наблюдатель и командир воздушного судна. Лайнер должен был в 20.50 вернуться в поселок Мама, откуда днём вылетел на патрулирование.

По данным трекера, экипаж осмотрел пожар в Бодайбинском лесничестве, после борт направился в сторону Бодайбо. Сделав круг над городом, ушёл на юго-восток. Последние координаты фиксировались в 13.58.

В ближайшее время из Якутии для поисков направится самолёт. Утром к поиску борта подключатся два вертолета, написал в своём telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.