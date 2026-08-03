В Прикамье село, где погибла художница, может залить новая волна паводка

В Пермском крае в районе села Кын может вырасти уровень реки Чусовая. Причина – рост сброса воды из водохранилища в Староуткинске (Свердловская область).

Ситуацию в Кыне держит на контроле Лысьвенская муниципальная служба спасения и специалисты пожарной части 103 Управления государственной противопожарной службы Пермского края. В Кын направлены специалисты Пермской краевой службы спасения. Готова аэромобильная группировка краевого управления МЧС. В селе организован пункт временного размещения (ПВР) по адресу Мира, 40 (здание школы), сообщает министерство территориальной безопасности Пермского края.

Ранее паводок в Кыне привёл к смерти художницы Олеси Косаревой. Она пропала 11 июля при подтоплении села. Девушка находилась вместе с матерью в доме. По словам женщины, вода начала резко прибывать, смыло заваленку дома. В тот момент мама и Олеся находились вместе. Взяли собаку и необходимые вещи, однако эвакуироваться не успели – берег под домом, как и находящихся в нём людей, смыло.

Мать Олеси и собака спаслись, а девушку унесло в реку. Поиски длились две недели, работы осложнялись небывалым дождевым паводком, из-за которого берега были затоплены, а в воде скапливались обломки построек и поваленные деревья. Тело девушки унесло на 40 км по течению Чусовой. Художницу кремировали в Нижнем Тагиле, вскоре её прах развеют над Чусовой.