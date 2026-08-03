В Сочи возбудили дело из-за публикации о действиях ВС России

Следственное управление СК России по Краснодарскому краю возбудило в Сочи уголовное дело против местного жителя. Следователи обвиняют его в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России.

Мужчина родился в Иркутской области, но сейчас живет в Сочи. По версии следствия, в январе 2024 года он разместил в открытом чате мессенджера текст о действиях российской армии во время специальной военной операции. Следователи считают, что сообщение содержало недостоверные сведения.

К чату имел доступ любой пользователь, поэтому публикацию мог прочитать неограниченный круг людей. Следствие квалифицировало действия мужчины по статье о распространении ложной информации о российских военнослужащих по мотивам политической и национальной ненависти.

Суд отправил обвиняемого под стражу. Следователи продолжают собирать доказательства и устанавливать все обстоятельства дела.