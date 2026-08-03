03 Августа 2026
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Фото: Накануне.RU

РКС расширил список книг для обязательной маркировки

Российский книжный союз расширил список книг, в которых упоминаются наркотические вещества. Издатели должны снабдить такие произведения специальной маркировкой. В перечень вошел роман Энтони Берджесса "Заводной апельсин".

РКС также добавил в список книги Стивена Кинга "Доктор Сон" и "Ночные кошмары и фантастические видения", рассказ Говарда Лавкрафта "Зов Ктулху", произведения Чака Паланика "Удушье" и "Рождение звука". Маркировку получат книги Виталия Калгина "Виктор Цой. Жизнь" и "Кино", а также произведение Виктора Пелевина "Аполло".

С 1 марта в России действует уголовная ответственность за пропаганду наркотиков в интернете. Юридическим лицам, которые распространяют произведения с упоминаниями запрещенных веществ без маркировки, грозит штраф до 600 тыс. рублей.

Закон не требует маркировать произведения, если наркотики составляют оправданную жанром и неотъемлемую часть художественного замысла. При этом издатели должны маркировать все такие книги, которые вышли после 1 августа 1990 года.

Сообщалось, что россияне продолжают читать русскую классику, но религиозная литература сейчас популярнее научной. Многие ищут отдых от реальности в фантастике, фэнтези и любовных романах. Растут продажи детективов, а молодежь, вопреки распространенному мнению, активно читает. 

Теги: книги, литература, маркировка


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