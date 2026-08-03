Подоляк заявил, что Зеленский предлагает Москве три варианта перемирия

Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил России три инициативы, касающиеся прекращения огня. Об этом заявил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк.

В частности, Зеленский предложил России воздушное перемирие - речь идет о прекращении ударов с использованием авиации. Второй пункт подразумевает остановку атак на объекты энергетической инфраструктуры, третий предусматривает полную заморозку боевых действий по всей линии фронта.

Кроме того, Подоляк добавил, что Зеленский готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным для обсуждения этих инициатив, пишет "Газета.ру".

В конце июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "измышлениями СМИ" сообщения о возможном обсуждении Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом инициативы воздушного перемирия на Украине. Он уточнил, что какой-либо конкретики на этот счет нет. Также не поступало конкретики насчет каких-либо новых формул или предложений по украинскому урегулированию, добавил представитель Кремля.