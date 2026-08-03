Константин Бабкин: Индустриализация России поможет победить в СВО

Развитие реального сектора экономики даст дополнительный импульс для победы в СВО, об этом заявил председатель Экономического совета ЛДПР, президент ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин на встрече с предпринимателями в Барнауле.

"Развитие реального сектора, сельского хозяйства, несырьевого производства – тот путь, благодаря которому мы сможем усилить наше общество. Это поможет победить в СВО, поможет развивать новые регионы, сделает жизнь людей богаче и даст мощное международное влияние. Когда страна промышленно развивается, она становится привлекательнее во всех аспектах", – отметил он.

Константин Бабкин посетовал, что после развала СССР многие предприятия в стране были потеряны, и промышленный потенциал того же Алтайского края находятся на уровне 20% от того, что было во времена СССР. К сожалению, это общая тенденция для российских регионов. Но есть в Барнауле и работающие предприятия, они продолжают производить конкурентоспособную продукцию, на них применяются передовые технологии, отметил председатель Экономического совета ЛДПР.

"С помощью ЛДПР и объединения наших усилий мы можем добиться того, чтобы правительство активнее поддерживало развитие промышленности. В стране есть возможности для того, чтоб снизить налоги. Сейчас во многих странах налоги на производство ниже, чем в нашей стране, хотя эти страны не так богаты сырьевыми ресурсами. Россия производит много энергоносителей, металла, но эти ресурсы достаются нашим предпринимателям по более высоким ценам, чем нашим зарубежным коллегам. Нужно защищать наших предпринимателей на внутреннем рынке, тогда как сейчас мы часто находимся в несправедливых условиях конкуренции. Нужно напитать нашу экономику дешевым доступным кредитом. Для этого есть все условия", – сказал Константин Бабкин.

Экономика – стержень современного общества, и стране нужна Новая индустриализация, заключил он.