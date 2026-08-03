Прокуратура заставила снести четыре аварийных дома в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле сразу четыре многоквартирных дома признаны аварийными и подлежащими сносу. На этом настояла прокуратура.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, речь идет о домах №11, 15, 25 и 26 по улице 7-й Квартал. Проверка показала, что все дома имеют признаки аварийности. Были зафиксированы многочисленные протечки с кровли, наличие проемов и трещин в кровле, гниение деревянных конструкций кровли, разрушение плит-козырьков над входами в подъезд и другие.

Прокуратура направила иски в суд для признания домов аварийными и подлежащими сносу. Суд эти требования поддержал. Теперь люди, проживающие в муниципальных квартирах, имеют право на предоставление благоустроенного жилья во внеочередном порядке.