Полиция завела дело после заражения девочки ВИЧ

Полиция Ростовской области возбудила уголовное дело после сообщения о заражении 11-летней девочки в городской больнице Азова. Об этом ТАСС рассказали в региональном управлении МВД.

Ранее местные СМИ сообщили, что школьница могла получить ВИЧ и гепатит С во время лечения кишечной инфекции. Девочка проходила лечение в центральной городской больнице Азова.

Следственный отдел МВД России "Азовский" возбудил дело по ч. 4 ст. 122 УК РФ. Сейчас следователи проводят необходимые мероприятия и выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщили в региональном главке полиции.

Ранее Минздрав Ростовской области рассказал о внеплановой проверке больницы. Специалисты ведомства приехали в учреждение в апреле 2026 года и проверили, как медики оказывали помощь ребенку. В министерстве также сообщили, что девочка получает необходимую медицинскую помощь и поддержку.