Число погибших при атаке ВСУ на Геленджик выросло до шести, еще около 40 пострадало

Число погибших при падении обломков БПЛА в Геленджике выросло до шести, трое из них – дети, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

По его словам, число пострадавших "достигло около 40 человек". Госпитализировано 17 человек, их доставили в больницы Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа. Им оказывают всю необходимую помощь.

Как сообщалось, обломки беспилотника упали на землю в селе Архипо-Осиповка рядом с Геленджиком. По словам главы региона Вениамина Кондратьева, БПЛА атаковали гражданскую инфраструктуру.

Mash и Shot пишут, что ВСУ атаковали пляж с отдыхающими.