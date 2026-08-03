Хабиров поручил отправить на СВО машины мэрии Уфы, возившие судей

Глава Башкирии Радий Хабиров потребовал изъять автомобили мэрии Уфы, на которых перевозили судей Верховного суда республики, и отправить технику в зону СВО.

Он назвал действия чиновников мэрии города бессовестными. "Эта история с тем, что гараж муниципалитета возил судей из Татарстана – совесть есть у вас? Хоть немножко, - сказал Хабиров на оперативном совещании правительства. - Мы еле-еле автобусы для ребят находим, а вы судей возите на автомобилях. С какой стати?".

Он отметил, что автомобили использовались в том числе для перевозки председателя Верховного суда Башкирии, добавив, что Уфа, видимо, "начала жиреть". Хабиров дал поручение передать весь изъятый автопарк фонду "Защитники Отечества".

В июле информацию о нецелевом использовании муниципального автопарка озвучили депутаты Городского совета, сообщает ТАСС. Тогда же они расторгли контракт с находящимся под следствием мэром Уфы Ратмиром Мавлиевым. Его подозревают в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере. Уголовное дело связано с незаконным отчуждением земельного участка площадью более 1300 кв.м., расположенного на территории санатория. По данным следствия, глава города потребовал за покровительство от представителя строительной организации взятку.