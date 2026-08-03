В Екатеринбурге стартует новый этап гидравлических испытаний

В Екатеринбурге стартует новый этап гидравлических испытаний, которые пройдут с 3 по 7 августа. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Испытания будут проводиться ежедневно с 23.00 до 06.00 без отключения горячей воды. Владельцев зданий и сетей настоятельно просят отключить системы теплопотребления от испытываемых трубопроводов и организовать надзор за ними. Хозяев складов и подвалов также просят предотвратить подтопление помещений.

При обнаружении утечек горячей воды необходимо звонить в МКУ "Екатеринбургская городская единая дежурно-диспетчерская служба": 222-30-05 или дежурному диспетчеру оперативно-диспетчерской службы АО "ЕТК" по номерам – 329-33-52, 329-37-52, 329-37-01, 329-37-00.