В Канске полиция ищет двух пациентов психинтерната

В Канске Красноярского края полиция ищет двух пациентов психоневрологического интерната. Женщина и мужчина ушли из стационара ночью. Об этом сообщило МВД России.

Работники интерната после отбоя заметили, что пропали женщина 1990 года рождения и мужчина 1984 года рождения. Они сообщили об этом в полицию. К поискам подключились сотрудники уголовного розыска, участковые и другие полицейские.

По информации местных волонтеров, пропавших зовут 35-летняя Ольга Уткина и 42-летний Олег Хватьев. Им нужна медицинская помощь. Оба давно живут в интернате.

Олег Хватьев ростом около 180 сантиметров. Его отличают оттопыренные уши. Предположительно, он ушел в камуфляжном костюме и кроссовках. Рост Ольги Уткиной составляет 150–155 сантиметров. По данным поисковиков, женщина надела черную ветровку с капюшоном, черные брюки и белые кроссовки.

Полиция просит всех, кто знает, где находятся Ольга Уткина и Олег Хватьев, позвонить в экстренные службы.