В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержаны вылеты пяти рейсов
В понедельник, 3 августа, в екатеринбургском аэропорту Кольцово оказались задержаны несколько авиарейсов.
Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, по причине ранее введенных временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в Кольцово задержаны вылеты пяти рейсов:
- WZ-1069 авиакомпании "Ред Вингс" в Казань;
- UT-302 авиакомпании "ЮТэйр" в Ханты-Мансийск;
- WZ-2049 авиакомпании "Ред Вингс" в Оренбург;
- U6-2985 авиакомпании "Уральские авиалинии" в Бишкек;
- HY-9830 авиакомпании "Узбекистан Эйрвейз" в Наманган.
Свердловская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав ожидающих вылета. Как отметили в ведомстве, прибывшим в аэропорт пассажирам задержанных рейсов предоставлены напитки и питание.
Напомним, накануне в аэропорту Екатеринбурга вводились ограничения на полеты.