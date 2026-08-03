В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержаны вылеты пяти рейсов

В понедельник, 3 августа, в екатеринбургском аэропорту Кольцово оказались задержаны несколько авиарейсов.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, по причине ранее введенных временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в Кольцово задержаны вылеты пяти рейсов:

WZ-1069 авиакомпании "Ред Вингс" в Казань;

UT-302 авиакомпании "ЮТэйр" в Ханты-Мансийск;

WZ-2049 авиакомпании "Ред Вингс" в Оренбург;

U6-2985 авиакомпании "Уральские авиалинии" в Бишкек;

HY-9830 авиакомпании "Узбекистан Эйрвейз" в Наманган.

Свердловская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав ожидающих вылета. Как отметили в ведомстве, прибывшим в аэропорт пассажирам задержанных рейсов предоставлены напитки и питание.

Напомним, накануне в аэропорту Екатеринбурга вводились ограничения на полеты.