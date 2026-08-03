03 Августа 2026
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Происшествия Новосибирская область
Фото: Накануне.RU

Турист привез в Новосибирск из Вьетнама чучело крокодила

Новосибирские таможенники нашли чучело сиамского крокодила в ручной клади 36-летнего россиянина. Мужчина прилетел из Вьетнама. Об этом сообщила пресс-служба Сибирского таможенного управления.

Инспекторы обнаружили необычный предмет с помощью рентгеновского аппарата. Пассажир прошел в "зеленый" коридор, однако таможенники остановили его для выборочной проверки. В сумке среди личных вещей они нашли чучело рептилии весом около 400 граммов.

Россиянин рассказал, что купил сувенир в магазине в Нячанге. Он также заявил, что не знал о необходимости внести товар в декларацию и предъявить разрешительные документы.

Эксперты установили, что рептилия относится к семейству крокодиловых. На такие товары распространяются правила международной Конвенции СИТЕС. Специалист отдела по связям с общественностью Сибирского таможенного управления Янина Кочубей объяснила, что для перевозки подобных предметов пассажир должен подать таможенную декларацию и получить разрешения уполномоченных органов.

Таможенники завели на мужчину два административных дела. Одно дело касается недекларирования товаров - ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ. Второе связано с нарушением запретов и ограничений - ст. 16.3 КоАП РФ. Пассажиру грозит штраф, а чучело крокодила могут конфисковать.

Ранее федеральная таможенная служба России подвела итоги работы за первые шесть месяцев 2026 года. За это время таможенники пресекли незаконный провоз золота, драгоценных камней и ювелирных изделий на 4,5 млрд рублей - почти в шесть раз больше, чем годом ранее.

Теги: таможня, чучело, Вьетнам


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