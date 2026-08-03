При атаке БПЛА на Геленджик погибли четыре человека, включая ребенка

Число погибших в Геленджике при падении обломков БПЛА увеличилось до четырех, среди них - ребенок. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Десять мирных жителей, включая двух несовершеннолетних, пострадали. Двух взрослых и одного ребенка доставили в больницу. Остальным пострадавших оказывают помощь на месте без госпитализации, уточнили в оперштабе.

Как сообщалось, обломки беспилотника упали на землю в селе Архипо-Осиповка рядом с Геленджиком. По словам главы региона Вениамина Кондратьева, БПЛА атаковали гражданскую инфраструктуру. По поручению губернатора на место направили специализированную бригаду медицины катастроф.