03 Августа 2026
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Политика За рубежом
Фото: Reuters / Leonhard Foeger

МИД Ирана: Украина намеренно нанесла удар по судну в Каспийском море

Киев намеренно нанес удар по иранскому торговому судну в Каспийском море, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

По его словам, об этом свидетельствуют "ясные доказательства, в том числе заявления Зеленского", передает РИА Новости.

Тегеран примет все меры, чтобы Киев ответил за содеянное, подчеркнул Багаи.

25 июля Украина нанесла удар по иранскому торговому судну в Каспийском море, сообщал МИД Ирана. В результате погиб член экипажа, еще один получил ранения. Посол республики в России Казем Джалали заявил, что Иран оставляет за собой право ответить Украине. Газета The New York Times писала, что Иран изучал возможность атаки на морской порт на Украине в ответ на удар по иранскому судну. Однако, как утверждали источники, напряженность между двумя странами якобы снизилась из-за дипломатических усилий.

Теги: иран, украина, торговое судно


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