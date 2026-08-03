В Югре дорожники заплатят миллион за разбитую машину

В Белоярском (столице одного из двух районов Югры, включённых в Арктическую зону) суд взыскал с дорожников крупную компенсацию за разбитую машину.

Горожанин обратился в суд с иском к АО "ГК "Северавтодор" и администрации Белоярского района. Он потребовал возместить ущерб от повреждения автомобиля из-за дефекта дорожного покрытия. Ответчиком признана только компания, отвечающая за содержание автомобильных дорог в городе. В апреле 2024 г. водитель наехал на незакрепленную решетку ливневого стока на дороге общего пользования. В результате пострадал аккумулятор автомобиля и его защита. Сумма ущерба чуть превысила 1 млн руб.

Белоярский городской суд установил, что наличие дефекта (незакрепленной решетки) подтверждено материалами ГИБДД и предписанием ведомства. Недостаток полотна находится в прямой причинно-следственной связи с произошедшим ДТП. Требования истца удовлетворены частично. Вся заявленная сумма ущерба и судебные расходы взысканы с ответчика, АО "ГК "Северавтодор"", сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции и управления судебного департамента в Югре.