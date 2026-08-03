Госдолг Свердловской области снизился на 4,6 млрд рублей

Госдолг Свердловской области продолжает сокращаться. Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, в августе он снизился на 4,6 млрд рублей.

"Этого удалось достичь благодаря частичному погашению в июне номинальной стоимости государственных облигаций Свердловской области в сумме 3,6 млрд рублей, а также списанию части задолженности по бюджетным кредитам по решению Правительства РФ", - пояснил губернатор Денис Паслер.

Как отметил областной министр финансов Александр Старков, долговой портфель региона в подавляющей части состоит из "дешевых" заимствований. На 1 августа на бюджетные кредиты приходится 89,1% долгового портфеля, на государственные облигации – 10,9%.

Напомним, в июле сообщалось, что госдолг Свердловской области сократится на 2,6 млрд рублей.