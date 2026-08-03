В Кировской области системно продолжают модернизацию дорог- 85% трасс городской агломерации и 56% всех региональных соответствуют нормативам

В Кировской области ежегодно растет количество дорог, которые соответствуют нормативному состоянию. До конца 2030 года в регионе ставят задачу - не менее 60% автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения должны быть приведены к нормативу. На данный момент нормативным значениям соответствуют 85% дорог Кировской городской агломерации и почти 56% всех региональных дорог.

Также отмечается рост количества сельских дорог, которые соответствуют нормативам.

С 2022 года по инициативе губернатора Александра Соколова в Кировской области стартовала программа «Дорожный миллиард». В рамках ее реализации ремонт местных дорог ведется системно, ежегодно, в соответствии со всеми требованиями контроля качества.

"Для приведения в порядок дорог местного значения по инициативе губернатора Александра Соколова реализуется проект «Дорожный миллиард»: жители сами выбирают, какие дороги должны быть отремонтированы в первую очередь", — говорит заместитель председателя правительства Кировской области Алексей Петряков.

За 2023 – 2025 годы в Кировской области отремонтировано 460 участков дорог местного значения — 324,1 км. В 2026 году запланировано обновить 145 участков протяженностью 74 км.

По поручению губернатора Александра Соколова финансирование программы увеличено в полтора раза — и в 2027 году на ремонт дорог местного значения будет направлено уже 1,5 млрд рублей.

Для повышения безопасности на дорогах Кировской области проводят комплекс мероприятий на участках концентрации ДТП. Также в приоритете – ремонт подъездных путей к школам, детским садам и объектам здравоохранения. Это часть национального проекта «Инфраструктура для жизни» и вклад в создание безопасной среды.