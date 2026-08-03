Свыше 500 человек соберется в Екатеринбурге на Всероссийской летней спартакиаде по спорту слепых

В Екатеринбурге состоится финал III Всероссийской летней спартакиады по спорту слепых, который соберет свыше 500 участников из 23 субъектов страны. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Соревнования пройдут в спортивном комплексе "Калининец" с 9 по 15 августа. В них примут участие спортсмены разных возрастов с нарушением зрения, а также ветераны специальной военной операции, получившие ранения и инвалидность по зрению. Медали будут разыгрывать в пяти дисциплинах: голбол (игра руками с использованием мяча со звуковыми эффектами, который надо забросить в ворота соперника), футзал (мини-футбол), настольный теннис, легкая атлетика и шашки.

Для гостей Спартакиады подготовлены мастер-классы по стрельбе из лука и боулингу. Также запланирована отчетно-выборная конференция Всероссийской Федерации спорта слепых, во время которой будут подведены итоги работы Федерации за отчетный период и избраны руководящие органы организации на новый срок.

Торжественная церемония закрытия и награждение победителей и призеров пройдет 14 августа в 17.00 на стадионе "Калининец". Приобрести бесплатные билеты можно на сайте Спартакиады.

Организаторами фестиваля выступают Министерство спорта РФ, Всероссийская Федерация спорта слепых, Министерство по физической культуре и спорту Свердловской области в лице ЦАС "Родник" при поддержке Российского спортивного фонда и Всероссийского общества слепых.