Обломки БПЛА упали под Геленджиком: погибли три человека

В селе Архипо-Осиповка рядом с Геленджиком обломки беспилотника упали на землю и привели к гибели трех человек. Еще 13 жителей пострадали, среди них есть дети. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По словам главы региона, беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру. Кондратьев поручил главе Геленджика Алексею Богодистову оказать помощь пострадавшим и поддержать семьи погибших.

Ранее сообщалось, что число пострадавших после атаки беспилотников на складской комплекс Wildberries во Владимирской области выросло до трех, сообщил губернатор Александр Авдеев. Молодого мужчину госпитализировали, второй пострадавшей, женщине из соседнего поселка, оказали помощь из-за небольшой травмы ноги, и госпитализация ей не понадобилась.