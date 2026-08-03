СМИ: Испанская разведка предупреждала о надвигающемся наплыве мигрантов в Сеуту

Министерство внутренних дел Испании получило множество предупреждений от Национального разведывательного центра (CNI) о надвигающемся наплыве мигрантов. Об этом сообщила радиостанция Cadena SER.

Отмечается, что МВД проигнорировало эти предупреждения. "Граница была недостаточно обеспечена ресурсами безопасности", - приводит радиостанция слова источника в правительстве.

В конце июля Сеута столкнулась с массовым проникновением мигрантов из Марокко. 31 июля мэр-президент города Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту. На фоне кризиса в городе произошли беспорядки. В Сеуте развернуты дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил.

Сеута - испанский анклав на северном побережье Африки, расположенный на границе с Марокко. Вместе с Мелильей он образует единственную сухопутную границу между Европейским союзом и Африкой и считается одним из ключевых маршрутов нелегальной миграции в ЕС.