В Прикамье вскоре восстановят плотину, разрушенную паводком

В администрации Октябрьского округа высказались о ситуации с плотиной.

В ответе на запрос Накануне.RU говорится, что из-за сильных осадков гидротехническое сооружение пруда деревни Атнягузи разрушено. Восстановлением займутся после детального анализа стоимости предстоящих работ. Решение о его сроках и порядке примут позже.

Электроснабжение и водоснабжение полностью восстановлено. Ситуация с паводком в округе стабилизируется, продолжается мониторинг. По мосту обеспечен временный проезд. Жители разместились у родственников, однако в случае необходимости организованы пункты временного размещения в учреждениях культуры.

Во второй половине июля Октябрьский округ серьёзно пострадал из-за паводков. 28 июля власти начали выплачивать компенсации жителям, пострадавшим от паводка. Материальную помощь уже начали получать жители Октябрьского муниципального округа и села Кын. На неотложные нужды выделено по 15 тыс. руб. Кроме того, предусмотрены компенсации за утраченный урожай и повреждённые заборы — до 25 тыс. руб. За мебель и бытовую технику, пришедшую в негодность из-за воды, можно получить до 200 тыс. руб.