03 Августа 2026
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Общество Хабаровский край
Фото: khv27.ru

Сергей Кравчук лично осмотрел наиболее уязвимые участки на берегу Амура, где подъем реки наблюдается в первую очередь

На сегодня уровень воды в Амуре достиг 411 сантиметров. Гидрологи прогнозируют подъем воды в период 5-8 августа до 430-450 сантиметров. Ситуация зависит от количества осадков в соседних регионах и в Китае, а также от работы гидротехнических сооружений.

В первую очередь глава Хабаровская Сергей Кравчук побывал в районе улицы Богачёва, где уже есть опасность подтопления жилых домов. Несмотря на то, что эти дома признаны непригодными для проживания, в них по прежнему живут люди, и администрация города предусмотрела все возможные риски, связанные с повышением уровня воды.

(2026)|Фото: khv27.ru

Сергей Кравчук также посетил участок на берегу в районе улицы Вилюйской - в самой низшей точке на Красной речке. При подъеме воды здесь установят насосные группы и возведут временные насыпные гидротехнические сооружения. Для защиты отдельно стоящего дома, который первым страдает при подъёме воды, уже отсыпано временное защитное сооружение и подготовлена насосная станция - она способна откачать значительный объём воды всего за 5-6 часов.

Насыпное защитное сооружение также будет возведено в районе улицы Прибрежной. Для защиты города от возможного паводка еще в 2021 году в городе была утверждена специальная дорожная карта - её уникальность в том, что она составлена с учётом опыта предыдущих наводнений 2013-2019 годов, и уже доказала свою эффективность.

(2026)|Фото: khv27.ru

Мэр Хабаровска поручил профильному управлению провести учения по организации противопаводковых мероприятий. В рамках подготовки к возможному паводку в городе проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям: поставлены задачи всем задействованным подразделениям, уточнены планы мероприятий, определён порядок действий по защите территорий.

«Город готов к проведению противопаводковых мероприятий. В резерве находится порядка 130 мощных насосов. В первую очередь насосные группы будут развернуты в ключевых точках в частности, на улице Богачёва и в районе арены «Ерофей». Работы по установке насосных групп и возведению защитных сооружений начнем заблаговременно -примерно за 2-3 дня до прогнозируемого достижения критических отметок. Это необходимо, чтобы успеть протянуть рукава через дамбу, установить насосы в приёмных камерах и обеспечить бесперебойную работу оборудования. Уверен, что ситуация 2023 года не повторится», - сказал Сергей Кравчук.

(2026)|Фото: khv27.ru

Глава города обратился к владельцам дач на левом берегу Амура с просьбой по возможности вывезти урожай и внимательно относиться к рекомендациям сотрудников управления ГОЧС.

Теги: сергей кравчук, мэр хабаровска, река амур, противопаводковые мероприятия


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