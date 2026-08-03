В небо поднялся первый МС-21-310, построенный по серийным технологиям

"Ростех" обкатал первый МС-21-310, произведенный по серийным технологиям. Самолет провел в небе почти полтора часа, экипаж проверил устойчивость, управляемость и работу отечественных бортовых систем, сообщили в госкорпорации.

"Успешный полет серийного борта позволяет констатировать готовность производственных цепочек для серийного выпуска машин этого типа, в частности, первой партии из 18 самолетов. Также завод уже может приступить к выполнению новых заказов, утвержденных правительством России", - говорится в заявлении "Ростеха".

Между тем, сколь угодно большие партии самолетов не могут быть переданы авиакомпаниям и начать летать без получения сертификата воздушного судна. Его МС-21 получает уже не первый год. В "Ростехе" заявили, что сейчас самолет выполнил более половины программы сертификационных полетов. В мае этого года глава госкорпорации Сергей Чемезов заявлял, что выполнено около трети программы.

Серийное производство должно начаться в первом квартале 2027 года, но ранее сроки начала серийных поставок уже неоднократно переносились.