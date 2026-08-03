Игорь Седов поздравил астраханских железнодорожников с профессиональным праздником

"От имени депутатов Городской Думы Астрахани и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём железнодорожника! Этот праздник, отмечаемый в первое воскресенье августа, объединяет всех, кто ежедневно обеспечивает бесперебойную работу железнодорожного комплекса . Долгие десятилетия стальные магистрали связывают регионы нашей необъятной страны. За каждым рейсом, за каждой перевозкой стоит добросовестный труд настоящих профессионалов — хранителей славных традиций многих поколений железнодорожников", - говорится в поздравлении председатель городской Думы Астрахани Игоря Седова, опубликованном на его страницах в соцсетях.

Он также отметил, что астраханские железнодорожники успешно справляются с самыми разными задачами: обеспечивают безопасность пассажирских перевозок, доставляют грузы, участвуют в модернизации подвижного состава и инфраструктуры.

"Ваш труд — это надёжная связь между городами и людьми, основа экономического развития не только нашего региона, но и всей страны. Особые слова благодарности — ветеранам отрасли. Вы посвятили десятилетия своему делу, воспитали достойную смену, передав профессионализм и любовь к железнодорожной работе. Уверен, что ваши знания, богатый опыт и преданность избранному делу будут и дальше двигать железнодорожную отрасль вперёд — внедрять новые технологии, повышать качество услуг и укреплять её ведущую роль в транспортной системе страны. Желаю всем работникам отрасли крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных достижений! Пусть на ваших маршрутах всегда горит зелёный свет, а дома ждут с теплом и радостью!", - подчеркнул Игорь Седов.