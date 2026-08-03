03 Августа 2026
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Маникюр стал заметной статьей расходов россиянок

Для многих россиянок маникюр стал регулярной тратой. За год расходы на процедуру у некоторых женщин достигают десятков тысяч рублей - столько же может стоить смартфон, бытовая техника или поездка по России. К такому выводу пришли аналитики "Выберу.ру", исследование изучили "Известия".

Больше половины участниц делают маникюр минимум раз в месяц: 32% посещают мастера чаще одного раза, а 28% - ежемесячно. Еще 18% приходят раз в два-три месяца, 12% делают процедуру несколько раз в год, а 8% - только перед отпуском, праздниками или важными событиями. Полностью отказались от маникюра 2% опрошенных.

В салоны красоты ходят 63% женщин, к частным мастерам - 24%, а самостоятельно ухаживают за ногтями 13%. Даже при повышении цены на 30% 26% респонденток сохранят прежнюю частоту посещений. 28% станут искать более дешевого специалиста, 19% будут ходить реже, еще 19% перейдут на домашний уход. Отказаться от процедуры готовы 8%.

Обычно маникюр стоит от 2 тыс. до 3 тыс. рублей. Такие расходы указали 39% участниц. Менее 2 тыс. рублей платят 27%, от 3 тыс. до 5 тыс. - 18%. Еще 10% тратят от 5 тыс. до 7 тыс. рублей, а 6% - больше 7 тыс. рублей.

За год большинство женщин расходует 30-50 тыс. рублей, а 10% - 60–80 тыс. рублей. Дороже всего маникюр выбирают сотрудницы финансовой сферы и IT: 28% из них платят от 3 тыс. рублей за процедуру. В маркетинге и рекламе так поступают 25%, среди предпринимательниц - 23%, среди домохозяек - 11%. В России также готовят ГОСТ, который установит время и порядок проведения маникюра и педикюра.

Ранее в Росстате объяснили, почему в еженедельном отчете о потребительских ценах используют выражение "изменение цен", а не "рост цен". Пользователи заметили, что в документе нет слова "рост", хотя случаи снижения стоимости товаров там указывают отдельно, и пошутили, что теперь ждут "изменения зарплат". 

Теги: маникюр, траты, ногти


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