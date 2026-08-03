Игорь Седов провел рабочую встречу с астраханцами в Трусовском районе

"Состоялась рабочая встреча в Трусовском районе, на которой астраханцы озвучили проблемы, касающиеся неудовлетворительного состояния межквартального проезда в МКД Военного городка", - сообщил на своих страницах в соцсетях председатель Городской Думы Астрахани Игорь Седов.

Здесь дорожное полотно разрушается под воздействием передвижения тяжеловесного автотранспорта, а также в результате постоянного проезда автомашин регионального оператора по обращению с отходами.

"Подготовлен и в ближайшее время будет направлен официальный запрос в управление дорожного хозяйства и транспорта Астрахани для организации ямочного ремонта дорожного полотна", - сообщил Игорь Седов по результатам рабочего выезда.