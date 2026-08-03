В МВД видят риск девиантного поведения у подростков, которые смотрят короткие видео

Министерство внутренних дел России считает, что короткие видеоролики в соцсетях увеличивают риск девиантного поведения у подростков, передает ТАСС.

Когда подростки смотрят такие видео, они могут увидеть ролики со сценами насилия и другие "деструктивные материалы", полагают в управлении министерства по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

А поскольку подростки "не всегда способны критически оценивать подобную информацию", это "увеличивает риск развития у них девиантного поведения".

В МВД не сообщили, может ли такой контент присутствовать в других форматах в соцсетях или на других сайтах.