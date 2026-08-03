Игорь Мартынов ознакомился с работой «Поезда здоровья» в селе Жан-Аул Камызякского района

В рамках реализации регионального проекта «Здоровье рядом» в селе Жан-Аул Камызякского района Астраханской области прошла выездная профилактическая акция «Поезд здоровья». Мобильный медицинский комплекс посетили Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов, депутат регионального парламента Андрей Маркин и глава района Михаил Черкасов.

Деятельность передвижного комплекса «Поезд здоровья» организует Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики при поддержке регионального министерства здравоохранения. Основная задача проекта - проведение диспансеризации и профилактических осмотров астраханцев.

Игорь Мартынов ознакомился с организацией выездной медицинской помощи, пообщался с жителями села и медицинскими специалистами, участвующими в акции. В ходе встречи спикер регионального парламента подчеркнул важность профилактической акции для обеспечения доступности современной медицинской помощи жителям региона, в том числе проживающим в отдаленных населенных пунктах области.

«Проект «Здоровье рядом» направлен на то, чтобы каждый житель Астраханской области мог получить квалифицированную медицинскую помощь, не выезжая из своего села или поселка. Особенно это важно для пожилых людей и семей с детьми, которым сложно добираться до районного или областного центра», – отметил Игорь Мартынов. – «Выездные медосмотры позволяют выявить заболевания на ранних стадиях и составить план дальнейшего дообследования и лечения».

Прием жителей был организован на базе фельдшерско-акушерского пункта. Специалисты Центра здоровья ГБУЗ АО «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» провели комплексные профилактические обследования и оценку основных показателей здоровья граждан. Кроме того, все желающие смогли совершенно бесплатно получить консультации ведущих специалистов Камызякской районной больницы: кардиолога, акушера-гинеколога, офтальмолога, оториноларинголога, эндокринолога и врача по медицинской профилактике.

Особое внимание было уделено обследованию с использованием передвижного мобильного комплекса. Благодаря современному оборудованию жители смогли пройти маммографию и флюорографию – важнейшие методы скрининга, позволяющие выявить факторы риска и заболевания на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно.

Проект «Здоровье рядом» продолжит свою работу в муниципальных образованиях Астраханской области в течение всего летнего периода. График выездов и места размещения «Точек здоровья» публикуются на официальном сайте министерства здравоохранения Астраханской области и в социальных сетях.