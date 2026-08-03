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Здравоохранение Астраханская область
Фото: astroblduma.ru

Игорь Мартынов ознакомился с работой «Поезда здоровья» в селе Жан-Аул Камызякского района

В рамках реализации регионального проекта «Здоровье рядом» в селе Жан-Аул Камызякского района Астраханской области прошла выездная профилактическая акция «Поезд здоровья». Мобильный медицинский комплекс посетили Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов, депутат регионального парламента Андрей Маркин и глава района Михаил Черкасов.

Деятельность передвижного комплекса «Поезд здоровья» организует Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики при поддержке регионального министерства здравоохранения. Основная задача проекта - проведение диспансеризации и профилактических осмотров астраханцев.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Игорь Мартынов ознакомился с организацией выездной медицинской помощи, пообщался с жителями села и медицинскими специалистами, участвующими в акции. В ходе встречи спикер регионального парламента подчеркнул важность профилактической акции для обеспечения доступности современной медицинской помощи жителям региона, в том числе проживающим в отдаленных населенных пунктах области.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

«Проект «Здоровье рядом» направлен на то, чтобы каждый житель Астраханской области мог получить квалифицированную медицинскую помощь, не выезжая из своего села или поселка. Особенно это важно для пожилых людей и семей с детьми, которым сложно добираться до районного или областного центра», – отметил Игорь Мартынов. – «Выездные медосмотры позволяют выявить заболевания на ранних стадиях и составить план дальнейшего дообследования и лечения».

Прием жителей был организован на базе фельдшерско-акушерского пункта. Специалисты Центра здоровья ГБУЗ АО «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» провели комплексные профилактические обследования и оценку основных показателей здоровья граждан. Кроме того, все желающие смогли совершенно бесплатно получить консультации ведущих специалистов Камызякской районной больницы: кардиолога, акушера-гинеколога, офтальмолога, оториноларинголога, эндокринолога и врача по медицинской профилактике.

Особое внимание было уделено обследованию с использованием передвижного мобильного комплекса. Благодаря современному оборудованию жители смогли пройти маммографию и флюорографию – важнейшие методы скрининга, позволяющие выявить факторы риска и заболевания на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно.

Проект «Здоровье рядом» продолжит свою работу в муниципальных образованиях Астраханской области в течение всего летнего периода. График выездов и места размещения «Точек здоровья» публикуются на официальном сайте министерства здравоохранения Астраханской области и в социальных сетях.

Теги: игорь мартынов, дума астраханской области,


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