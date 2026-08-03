Ритейлеры просят поставщиков самостоятельно доставлять товары до магазинов

Крупные торговые сети предлагают поставщикам товаров самим развозить свою продукцию в магазины и в распределительные центры ритейлеров. Например, с таким обращением к контрагентам выступила сеть "Магнит". В компании сообщили, что таким образом пытаются обеспечить стабильность цепочек поставок, пишет "Коммерсант".

О том, что ритейлеры обращаются с подобными просьбами, сообщают и в отраслевых союзах. Участники рынка добавляют, что сейчас сами довозят до магазинов свою продукцию только производители скоропортящихся товаров.

Эксперты отмечают, что изменение структуры логистики товаров точно скажется на издержках и отпускных ценах – они станут больше. При этом на полке магазина ритейлеры цены поднять сильно не смогут из-за конкуренции, так что пострадает их маржинальность.

Ранее стало известно, что сеть "Красное & Белое" предложила поставщикам заключить соглашение, которое снимает с ритейлера необходимость расплачиваться за уничтоженный в случае форс-мажоров товар, к которым предлагается отнести и атаки беспилотников.

Напомним, склады Wildberries подвергаются атакам беспилотников с 18 июля.