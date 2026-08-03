Число пострадавших при атаке на склад Wildberries во Владимирской области выросло до трех

Число пострадавших из-за атаки ВСУ на складской комплекс Wildberries во Владимирской области увеличилось до трех. Об этом заявил губернатор региона Александр Авдеев.

Ранее он сообщил, что в результате атаки БПЛА на складской комплекс пострадал молодой мужчина, его госпитализировали.

Еще одна пострадавшая – женщина из соседнего населенного пункта, у нее незначительное повреждение ноги, госпитализация не потребовалась, написал Авдеев в Telegram-канале. Кроме того, стало известно о третьем пострадавшем – это молодой мужчина с травмой пальца руки. Ему оказана помощь в больнице, он продолжит лечение амбулаторно, уточнил губернатор.

Напомним, сегодня ночью БПЛА нанесли удары по складскому помещению, возник пожар. По факту атаки возбуждено уголовное дело о теракте, сообщил Следственный комитет РФ. По обнаруженным фрагментам беспилотников и иным вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы.