ФСБ предотвратила подготовку взрыва у прокуратуры Пятигорска

ФСБ предотвратила теракт возле здания прокуратуры в Пятигорске. Сотрудники спецслужбы задержали уроженца одной из стран Центральной Азии 2001 года рождения. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, мужчина поддерживал запрещенную в России международную террористическую организацию. Ее представитель, который находится в Сирии, давал задержанному указания и руководил его действиями.

Задержанный планировал дистанционно взорвать самодельное устройство у здания прокуратуры. Он заранее осмотрел территорию и купил необходимые компоненты. После атаки мужчина хотел уехать в Сирию и присоединиться к террористам.

Во время обыска сотрудники ФСБ нашли у него детали для взрывного устройства, химические вещества и поражающие элементы.

Следственный отдел УФСБ по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 2 статьи 205 УК РФ - о подготовке к теракту.

Ранее в Нижегородской области сотрудники ФСБ задержали 51-летнего участника террористической организации "Артподготовка"*, который, по данным спецслужбы, собирал для украинских кураторов сведения о предприятиях военно-промышленного комплекса.

* - признана экстремистской и террористической и запрещена в России.