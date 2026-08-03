В Таиланде после убийства брата и сестры из Тюмени усилят меры безопасности туристов

Власти Таиланда усилят меры безопасности для туристов из России. Это произойдёт после убийства брата и сестры из Тюмени.

Министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу полагает, что даже при самых лучших мерах безопасности всегда будут криминальные элементы, которые эксплуатируют уязвимых людей. При этом власти, прежде всего со стороны правительства, должны делать больше.

"Таиланд – крупное туристическое направление. Когда происходит подобное преступление, это подрывает доверие туристов. Мы должны это признать. И поэтому мы должны показать реальными действиями, что полны решимости обеспечить большую безопасность и не допустить повторения подобных инцидентов", - сказал министр, отвечая на вопрос ТАСС.

26 июля 2026 года стало известно об исчезновении в Паттайе уроженцев Тюмени, переехавших на Таиланд в 2019 году: 22-летней девушки и ее 17-летнего брата. Как выяснилось впоследствии, они были убиты местными бандитами, решившими украсть мотоцикл молодых россиян. Преступники застрелили парня, а девушку забили до смерти, после чего тайно захоронили тела в безлюдном лесу в районе горы Кхао Чи Чан, расположенной в таиландской провинции Чонбури.

31 июля по подозрению в совершении преступления были задержаны местные жители: 43-летний Тхан по прозвищу Понг и 39-летний Тхонгчай, известный как Тхонг, сообщили в тайской полиции.